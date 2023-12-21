Real Madrid Hadapi Alaves, Carlo Ancelotti Ingin Tutup 2023 dengan Indah

MADRID - Real Madrid akan menutup 2023 dengan bertandang ke markas Deportivo Alaves, Stadion Mendizorozza, Vitoria Gasteiz. Sang pelatih, Carlo Ancelotti ingin tim asuhannya menutup tahun dengan indah.

Laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024 ini akan dihelat pada Jumat 22 Desember 2023 dini hari WIB. Saat ini, Los Blancos tengah bersusah payah merebut puncak klasemen sementara yang masih dikuasai si Kuda Hitam, Girona.

Madrid saat ini berada di urutan kedua klasemen dengan perolehan 42 poin dari 17 laga, terpaut dua poin dari Girona. Saat ini, anak asuh Carlo Ancelotti tengah dalam tren positif menyusul tren 16 laga tak terkalahkan di segala kompetisi.

Madrid juga lebih diunggulkan lantaran unggul rekor pertemuan atas Alaves. Oleh sebab itu, Ancelotti ingin Jude Bellingham Cs mempertahankan momemtum dan menutup 2023 dengan indah.

"Kami ingin mempertahankan momentum baik yang kami miliki dalam beberapa pertandingan terakhir, meraih tiga poin dan menyelesaikan musim 2023 ini dengan baik," kata Ancelotti dilansir laman resmi klub, Kamis (21/12/2023)