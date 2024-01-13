Malut United Imbangi Deltras FC 1-1, Imran Nahumarury Belum Puas

SIDOARJO - Pelatih Malut United, Imran Nahumarury, tak puas dengan hasil imbang 1-1 dengan Deltras FC dalam lanjutan 12 besar Liga 2 2023-2024. Sebab, target Laskar Kie Raha adalah menang di setiap laga.

Laga Deltras FC vs Malut United itu tersaji di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024) sore WIB. The Lobster unggul lebih dulu berkat aksi Dwiki Mardiyanto pada menit ke-31.

Lalu, Malut menyamakan kedudukan lewat sundulan Jose Wilkson saat laga memasuki menit ke-45 menerima bola sepak pojok dari Frets Butuan. Itu merupakan gol pertamanya setelah mandek dalam empat laga terakhir.

Hasil imbang cukup disesalkan Imran. Mantan pelatih PSIS Semarang itu tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya meski kecewa.

"Kami belum puas dengan hasil imbang. Target Malut United adalah menang di setiap pertandingan. Segala upaya sudah kami lakukan. Tapi, itulah sepak bola segala situasi bisa terjadi di lapangan," kata Imran dalam konferensi pers seusai laga.

Sementara itu, Frets mengatakan rekan-rekan setimnya selalu berusaha memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Akan tetapi, hasil di lapangan memang di luar kendali.