HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Gagal Kalahkan Persela Lamongan, Pelatih Malut United Puas dengan Permainan Timnya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |06:14 WIB
Meski Gagal Kalahkan Persela Lamongan, Pelatih Malut United Puas dengan Permainan Timnya
Malut United ditahan Persela Lamongan 0-0. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

JAKARTA Malut United gagal mengalahkan Persela Lamongan meski mampu tampil menekan di laga playoff Grup B Liga 2 2023-2024, Minggu 7 Januari 2024. Meski begitu, hasil 0-0 yang diraih Malut United tetap diapresiasi oleh sang pelatih, Imran Nahumarury.

Sebab menurut Imran dari skema permainan, para penggawa Malut sudah bermain seperti yang ia minta. Hanya saja hasil akhirnya tak sesuai dengan apa yang diharapkan tim tersebut.

Ya, tidak seperti laga-laga sebelumnya di babak penyisihan, Malut United bermain menekan sejak awal. Secara total, Laskar Kie Raha berhasil melepaskan 10 tembakan dengan 6 mencapai sasaran.

Sebaliknya, Persela berusaha mengimbangi gempuran-gempuran tuan rumah namun tidak banyak yang berhasil mendekati gawang Malut United. Zulham Zamrun dan kawan-kawan hanya punya 4 tembakan dengan satu yang tepat sasaran.

Malut United vs Persela Lamongan (Foto: Media Malut United)

Intensitas serangan sayap Malut United meningkat di babak kedua dengan banyaknya bola yang masuk ke kotak penalti Persela. Bila di babak pertama hanya ada 2 yang berhasil dari 12 percobaan, di paruh kedua terdapat 7 serangan sayap yang berhasil dari 10 upaya yang dilakukan Wawan Febrianto Cs.

Menanggapi hasil tersebut, Imran sejatinya kecewa karena Malut gagal menang. Tapi setidaknya ia puas karena Malut dapat bermain baik saat mengimbangi Persela 0-0.

Halaman:
1 2
      
