HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mulai Perjuangan di 12 Besar Liga 2 2023-2024, Malut United Bidik Kemenangan atas Persela Lamongan

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |09:35 WIB
Mulai Perjuangan di 12 Besar Liga 2 2023-2024, Malut United Bidik Kemenangan atas Persela Lamongan
Malut United lolos ke babak 12 besar Liga 2 2023-2024. (Foto: Malut United)
A
A
A

BABAK 12 besar Liga 2 2023-2024 telah dimulai. Malut United yang tergabung di Grup Y akan memulai perjuangan menuju semifinal Liga 2 2023-2024 dengan melakoni laga kandang kontra Persela Lamongan.

Pertandingan antara Malut United dan Persela Lamongan dijadwalkan berlangsung di Stadion PTIK Jakarta pada Minggu (7/1/2024) pukul 19.00 WIB. Laga ini bakal digelar seusai duel pembuka Grup Y, FC Bekasi City vs Deltras FC, pada hari yang sama pukul 15.00 WIB.

Malut United

Malut United menatap laga pertama di 12 besar dengan ambisi besar. Target yang ditetapkan tim pelatih dan para pemain sangatlah jelas, yakni meraih kemenangan.

“Pertandingan pertama sangat penting, terutama di kandang. Tidak ada pilihan, Malut United harus menang,” kata pelatih kepala, Imran Nahumarury, dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 6 Januari 2024.

Ambisi serupa keluar dari perkataan Pramoedya Putra Suhardi yang hadir di sesi konferensi pers sebagai perwakilan pemain. Pram -sapaan akrab Pramoedya- menyebut Malut United sudah siap secara taktikal dan mental.

“Tentu target untuk pertandingan besok adalah menang. Pemain sudah berlatih dan akan berusaha menjalankan rencana pelatih di lapangan,” ujar Pram.

Setelah ambisi meraih kemenangan terungkap, coach Imran menambah semangat para pemain dengan komando kerja keras.

“Target Malut United tidak main-main. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan bahwa kemenangan di setiap laga bisa diraih berkat kerja keras, bukan nama besar,” tutur pelatih yang telah membawa Laskar Kie Raha meraih 6 kemenangan di babak pendahuluan Liga 2.

