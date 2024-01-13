Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Buka Suara soal Penurunan Performa Antony di Manchester United

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |08:56 WIB
Erik ten Hag Buka Suara soal Penurunan Performa Antony di Manchester United
Erik ten Hag akui Antony mengalami penurunan performa bersama Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Erik ten Hag buka suara terkait penurunan performa Antony bersama Manchester United di beberapa laga terakhir. Ten Hag mengatakan, pemain asal Brasil itu hanya terganggu masalah di luar lapangan yang membuatnya hilang fokus.

Antony mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Eks pemain Ajax Amsterdam itu diketahui sempat menepi karena dituding melakukan kekerasan kepada kekasihnya pada September 2023 lalu.

 

Namun, ketika kembali ke skuad, Antony masih juga belum menunjukkan tajinya seperti dahulu. Pemain yang dikenal dengan ‘magisnya’ bersama Ajax Amsterdam itu seperti hilang. Dia pun belum mencetak gol atau assist dari 21 pertandingan musim ini.

Ten Hag pun akhirnya angkat bicara mengenai performa Antony yang anjlok drastis pada musim ini. Menurutnya, Antony sejatinya sempat tampil baik, setelah akhirnya dilanda masalah pribadi tersebut.

“Saya pikir tahun pertamanya (di Liga Inggris) baik-baik saja, dan menurut saya pramusim juga baik-baik saja. Empat pertandingan pertama (musim ini) sangat bagus. Misalnya, saya pernah melihat pertandingan (tandang) melawan Tottenham dia memainkan permainan yang sangat bagus di sana,” kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United, Sabtu (13/1/2024).

“Tetapi sejak dia absen pada bulan September, karena masalah di luar lapangan dan kemudian dia kembali, dia tidak memberikan performa yang kita harapkan darinya dan dia bisa melakukannya jauh lebih baik,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
