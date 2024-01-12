Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023: Live di TV Mana?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:27 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023: Live di TV Mana?
Timnas Indonesia bakal hadapi Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perjuangan Timnas Indonesia di laga perdana Grup D itu tepatnya akan disiarkan secara live di RCTI, pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Sejatinya, Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar sudah dimulai hari ini, Jumat (12/1/2024) malam WIB. Namun, karena Timnas Indonesia berada di Grup D, maka mereka akan memulai perjuangan di Piala Asia 2023 mulai pekan depan.

Selain melawan Irak, Timnas Indonesia juga melawan dua tim kuat di Grup D, yakni Jepang dan Vietnam. Untuk bisa lolos ke babak 16 besar, maka skuad Garuda harus bisa menghadapi ketiga tim tersebut.

Hanya dua tim teratas dari masing-masing grup serta empat tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos dari fase grup dan melanjutkan perjuangan di 16 besar. Tentunya, target utama pasukan Shin Tae-yong saat ini adalah lolos ke babak 16 besar.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Sebab selama ini Timnas Indonesia yang sudah empat kali tampil di Piala Asia, selalu langsung gugur di fase grup. Momen itu terjadi di Piala Asia 1996, 2000, 2004, dan 2007.

17 tahun sudah Timnas Indonesia absen dari turnamen sepakbola terbesar di Asia tersebut. Kini Garuda datang dengan kekuatan berbeda, variasi pemain lokal dan naturalisasi yang siap membuat kejutan.

