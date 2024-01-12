Gara-Gara Kim Min-jae Main di Piala Asia 2023, Jadi Penyebab Bayern Munich Rekrut Eric Dier

MUNICH – Penyebab Bayern Munich rekrut Eric Dier terungkap. Ternyata, hal itu terjadi gara-gara penyelenggaraan Piala Asia 2023. Pasalnya, bek Bayern Munich, Kim Min-jae, harus membela Timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023.

Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, mengatakan sangat senang timnya dapat mendatangkan pemain yang dibutuhkan. Bayern sendiri memang sudah mempertimbangkan kualitas Eric Dier.

"Kami senang telah merekrut Eric Dier. Dia sudah lama menjadi pemikiran kami untuk jendela transfer ini," kata Christoph Freund, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/1/2024).

Freund mengatakan lini belakang timnya kini bertambah kuat dengan Eric Dier. Kehadiran Eric pun sebagai opsi menambal kosongan posisi yang ditinggalkan Kim Min-jae.