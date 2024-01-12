Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Kim Min-jae Main di Piala Asia 2023, Jadi Penyebab Bayern Munich Rekrut Eric Dier

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |17:37 WIB
Gara-Gara Kim Min-jae Main di Piala Asia 2023, Jadi Penyebab Bayern Munich Rekrut Eric Dier
Eric Dier resmi gabung Bayern Munich. (Foto: Bayern Munich)
A
A
A

MUNICH – Penyebab Bayern Munich rekrut Eric Dier terungkap. Ternyata, hal itu terjadi gara-gara penyelenggaraan Piala Asia 2023. Pasalnya, bek Bayern Munich, Kim Min-jae, harus membela Timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023.

Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, mengatakan sangat senang timnya dapat mendatangkan pemain yang dibutuhkan. Bayern sendiri memang sudah mempertimbangkan kualitas Eric Dier.

Eric Dier

"Kami senang telah merekrut Eric Dier. Dia sudah lama menjadi pemikiran kami untuk jendela transfer ini," kata Christoph Freund, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/1/2024).

Freund mengatakan lini belakang timnya kini bertambah kuat dengan Eric Dier. Kehadiran Eric pun sebagai opsi menambal kosongan posisi yang ditinggalkan Kim Min-jae.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636019/pramono-anung-ikut-kategori-lari-10-km-di-jakarta-running-festival-2025-yer.webp
Pramono Anung Ikut Kategori Lari 10 Km di Jakarta Running Festival 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/penolakan_atlet_senam_israel_tampil_di_indonesia_b.jpg
IOC Boikot Indonesia, DPR Minta Pemerintah Perjuangkan Diplomasi Olahraga 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement