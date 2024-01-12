Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia Takkan Kalah dari Irak di Matchday Pertama Grup D Piala Asia 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:09 WIB
Penyebab Timnas Indonesia Takkan Kalah dari Irak di Matchday Pertama Grup D Piala Asia 2023
Timnas Indonesia bisa kejutkan Irak di Piala Asia 2023. (Foto: Faisal Rahman/MPI)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Indonesia takkan kalah dari Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di matchday pertama Grup A Piala Asia 2023 di Stadion Al Rayyan pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Praktis, banyak yang menjagokan Irak mengalahkan Timnas Indonesia. Faktor pertama adalah ketimpangan ranking FIFA antara Irak dan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia vs Irak

(Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

Irak kini menempati peringkat 63 dunia, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 146 dunia. Selain itu di pertemuan terakhir atau tepatnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia juga kalah 1-5 dari Irak!

Namun, ada satu alasan Timnas Indonesia belum tentu kalah dari Irak di laga nanti. Hal itu karena di empat edisi keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia, skuad Garuda tak pernah kalah di laga pertama.

Sebelum 2023, Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 1996, 2000, 2004 dan 2007. Di Piala Asia 1996 yang dilangsungkan di Uni Emirat Arab, Timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Kuwait.

Dalam laga tersebut tercipta gol salto indah yang dilesakkan bomber Timnas Indonesia, Widodo C. Putro. Selanjutnya di Piala Asia 2000 yang dilangsungkan di Lebanon, Timnas Indonesia lagi-lagi bersua Kuwait. Hasilnya, Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Kuwait.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179065/erick_thohir-9Y1g_large.jpg
Penyebab Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Turun di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179055/erick_thohir-QZGl_large.jpg
Erick Thohir: Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia Sepakat Berpisah Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179037/erick_thohir_menargetkan_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2034_youtube_official_okezone-rfIs_large.jpg
Erick Thohir: Blueprint PSSI Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179027/erick_thohir-Aaz8_large.jpg
Erick Thohir: PSSI Takkan Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia dalam Waktu Dekat Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636347/pssi-pilih-maksimalkan-timnas-indonesia-u23-dalam-fifa-matchday-november-2025-bagaimana-nasib-tim-senior-ufp.webp
PSSI Pilih Maksimalkan Timnas Indonesia U-23 dalam FIFA Matchday November 2025, Bagaimana Nasib Tim Senior?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ungkap Fakta di Balik Penolakan Atlet Israel: Bawa Senjata dan Pasukan Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement