Penyebab Timnas Indonesia Takkan Kalah dari Irak di Matchday Pertama Grup D Piala Asia 2023

PENYEBAB Timnas Indonesia takkan kalah dari Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di matchday pertama Grup A Piala Asia 2023 di Stadion Al Rayyan pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Praktis, banyak yang menjagokan Irak mengalahkan Timnas Indonesia. Faktor pertama adalah ketimpangan ranking FIFA antara Irak dan Timnas Indonesia.

(Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

Irak kini menempati peringkat 63 dunia, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 146 dunia. Selain itu di pertemuan terakhir atau tepatnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia juga kalah 1-5 dari Irak!

Namun, ada satu alasan Timnas Indonesia belum tentu kalah dari Irak di laga nanti. Hal itu karena di empat edisi keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia, skuad Garuda tak pernah kalah di laga pertama.

Sebelum 2023, Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 1996, 2000, 2004 dan 2007. Di Piala Asia 1996 yang dilangsungkan di Uni Emirat Arab, Timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Kuwait.

Dalam laga tersebut tercipta gol salto indah yang dilesakkan bomber Timnas Indonesia, Widodo C. Putro. Selanjutnya di Piala Asia 2000 yang dilangsungkan di Lebanon, Timnas Indonesia lagi-lagi bersua Kuwait. Hasilnya, Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Kuwait.