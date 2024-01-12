Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Skuad Singa Mesopotamia Kehilangan Pemain Andalan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |15:48 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Skuad Singa Mesopotamia Kehilangan Pemain Andalan
Timnas Irak akan hadapi Timnas Indonesia di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. (Foto: Twitter/IraqFootballPod)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia mendapatkan kabar baik jelang melawan Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Kabar baik itu terkait Irak yang berpotensi tak diperkuat pemain andalan mereka, yakni Saad Natiq dikarenakan mengalami cedera.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjadi rintangan pertama Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- pada laga yang akan berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Senin 15 Januari 2024 mendatang. Namun jelang bentrokan tersebut, Irak harus dihantui kabar tidak sedap karena Natiq mengalami cedera.

Menurut laporan Winwin, bek berusia 33 tahun itu mengalami cedera otot dan sudah absen latihan selama tiga hari terakhir. Padahal, Natiq tampil starter pada laga uji coba terakhir Irak kontra Korea Selatan. Namun kini, dia dilaporkan akan absen di laga perdana Grup D saat hadapi Timnas Indonesia.

“Pelatih Casas akan kehilangan jasa bek profesionalnya, Saad Natiq, dalam pertandingan Irak kontra Indonesia, karena menderita cedera otot dan sudah absen latihan selama 3 hari,” tulis Winwin dalam artikelnya, Jumat (12/1/2024).

Timnas Irak vs Korea Selatan

Dijelaskan, Natiq akan mulai kembali berlatih satu hari sebelum pertandingan melawan Timnas Indonesia. Namun Jesus Casas selaku pelatih Irak tidak ingin ambil resiko. Dia ingin bek andalannya itu benar-benar pulih sehingga diharapkan bisa tampil pada matchday kedua kontra Jepang.

Kondisi ini membuat Casas sedang memutar otaknya untuk mencari sosok pengganti Natiq yang tepat. Juru formasi asal Spanyol ini tidak ingin salah pilih karena menurutnya pertandingan pertama sangat penting. Ini menunjukan bahwa dia benar-benar serius menghadapi Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
