HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Live di TV Mana?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |15:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Live di TV Mana?
Timnas Indonesia siap hadapi Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Satu hal yang pasti, seluruh pertandingan fase grup Timnas Indonesia dipastikan bakal disiarkan secara live di RCTI.

Ya, Piala Asia 2023 yang sudah lama ditunggu akhirnya akan berlangsung hari ini, Jumat (12/1/2024). Turnamen yang digelar di Qatar tersebut pun akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Dalam Piala Asia 2023, skuad Garuda pun akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di Grup D. Pertandingan pertama Timnas Indonesia dipastikan akan melawan Irak pada Senin 15 Januari 2024.

Tentu mengalahkan Irak bukanlah perkara yang mudah. Apalagi dalam pertemuan terakhir mereka di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023 lalu, Elkan Baggott dan kawan-kawan tumbang dengan skor telak 1-5.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Sehingga pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong perlu menemukan strategi yang tepat untuk bisa menang atas Irak. Untungnya, kekuatan Garuda saat ini bisa dikatakan berbeda dan diharapkan semakin kuat.

Apalagi Timnas Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan (TC) sejak 20 Desember 2023 lalu untuk memperdalam persiapan jelang Piala Asia 2023. Jadi, diharapkan segala persiapan itu bisa memaksimalkan perjuangan Timnas Indonesia di Qatar nanti.

Setelah melawan Irak, Timnas Indonesia akan menantang Vietnam. Kedua tim sudah sering berjumpa selama ini dan Shin Tae-yong nyatanya kesulitan setiap kali menghadapi Timnas Vietnam.

