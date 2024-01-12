Misi Qatar: Jadi Juara Grup di AFC Asian Cup 2023 Dimulai dengan Laga Melawan Lebanon, Malam ini, LIVE di iNews

Saksikan laga Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)

MALAM ini, Jumat (12/1/2923), Stadion Lusail menjadi saksi ketegangan laga pembuka AFC Asian Cup Qatar 2023 antara tuan rumah, Qatar vs Lebanon dalam pertarungan sengit di Grup A. Kedua tim, bersama China dan Tajikistan siap memulai perjalanan mereka di Piala Asia 2023.

Dengan status tuan rumah, Qatar muncul sebagai unggulan kuat dan memiliki peluang besar untuk memimpin grup sebagai juara. Qatar memang lebih diunggulkan daripada Lebanon di laga pembuka AFC Asian Cup Qatar 2023.

Namun, status sebagai tuan rumah dan faktor ranking FIFA yang lebih tinggi, bisa saja membebani The Maroons. Setahun lalu, Qatar yang juga menjadi tuan rumah, harus menderita 3 kekalahan beruntun di Piala Dunia 2022.

The Maroons bahkan ketika itu jadi salah satu tim tuan rumah Piala Dunia terburuk. Mereka juga hanya menciptakan 1 gol.

Statistik Qatar di laga pembuka ini bisa membebani pelatih Tintín Márquez. Sebagai informasi Tintín menggantikan Carlos Queiroz.

Praktis, Qatar belum teruji benar di bawah kepemimpinan Márquez. Untungnya, Márquez cukup paham dengan sepakbola Qatar.

Pasalnya, sang juru taktik lama melatih klub lokal, yakni Al-Wakrah dari tahun 2018. Ia baru meninggalkan Al-Wakrah setelah ditunjuk melatih Timnas Qatar.