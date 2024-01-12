Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hokky Caraka Beberkan Persiapan Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak di Piala Asia 2023, Fokus Matangkan Penyelesaian Akhir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |11:49 WIB
Hokky Caraka Beberkan Persiapan Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak di Piala Asia 2023, Fokus Matangkan Penyelesaian Akhir
Timnas Indonesia kala berlatih di Qatar. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Hokky Caraka, membeberkan persiapan timnya jelang mulai perjalanan di Piala Asia 2023. Dia menyatakan Timnas Indonesia sedang fokus membenahi penyelesaian akhir agar setiap peluang yang didapat bisa menjadi gol.

Ya, ajang Piala Asia 2023 akan mulai bergulir hari ini, Jumat (12/1/2024). Tetapi, Timnas Indonesia baru akan memulai perjalanan di ajang itu pada Senin 15 Januari 2024.

Hokky Caraka

Timnas Irak akan jadi lawan pertama Timnas Indonesia di matchday perdana Grup D. Kemudian, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menantang Vietnam pada 19 Januari 2024. Di laga pamungkas Grup D, Timnas Indonesia pun akan bertemu Jepang pada 24 Januari 2024.

Hokky Caraka mengatakan sangat menikmati persiapan yang terus dilakukan timnya sejauh ini. Dia pun mengatakan timnya saat ini tidak ada masalah ataupun kendala apa pun menjelang Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
