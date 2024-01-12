Hokky Caraka Beberkan Persiapan Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak di Piala Asia 2023, Fokus Matangkan Penyelesaian Akhir

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Hokky Caraka, membeberkan persiapan timnya jelang mulai perjalanan di Piala Asia 2023. Dia menyatakan Timnas Indonesia sedang fokus membenahi penyelesaian akhir agar setiap peluang yang didapat bisa menjadi gol.

Ya, ajang Piala Asia 2023 akan mulai bergulir hari ini, Jumat (12/1/2024). Tetapi, Timnas Indonesia baru akan memulai perjalanan di ajang itu pada Senin 15 Januari 2024.

Timnas Irak akan jadi lawan pertama Timnas Indonesia di matchday perdana Grup D. Kemudian, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menantang Vietnam pada 19 Januari 2024. Di laga pamungkas Grup D, Timnas Indonesia pun akan bertemu Jepang pada 24 Januari 2024.

BACA JUGA: Viral YouTuber Amerika Serikat Ejek Pemain Timnas Indonesia sebagai Bocah TikTok hingga Sebut Tim Terlemah di Piala Asia 2023

Hokky Caraka mengatakan sangat menikmati persiapan yang terus dilakukan timnya sejauh ini. Dia pun mengatakan timnya saat ini tidak ada masalah ataupun kendala apa pun menjelang Piala Asia 2023.