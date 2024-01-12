Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Akan Tampil di Piala Asia 2023, Egy Maulana Vikri: Bismillah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:04 WIB
Timnas Indonesia Akan Tampil di Piala Asia 2023, Egy Maulana Vikri: Bismillah
Egy Maulana Vikri berdoa Timnas Indonesia dilancarkan jalannya di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@egymaulanavikri)
A
A
A

DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, berharap perjuangan timnya dalam Piala Asia 2023 tidak ada kendala apa pun. Hal itu agar Skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam dalam fase Grup d Piala Asia 2023. Ajang itu akan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 di Qatar.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Egy mengatakan semoga perjalanan Timnas Indonesia dalam ajang itu dapat berjalan dengan baik. Sebab, inilah kesempatan untuk membuktikan timnya dapat bersaing dalam sepakbola Asia.

"Bismillah, ya Allah. Lancarkan. Amin," tulis Egy, di story Instagram pribadinya @egymaulanavikri, Jumat (12/1/2024).

Sebatas informasi, tim asuhan Shin Tae-yong itu sangat serius menatap Piala Asia 2023. Sebab, tim itu sampai melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki dan Qatar yang berlangsung sejak 20 Desember 2023.

