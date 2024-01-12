Shin Tae-yong Takar Persiapan Timnas Indonesia Sudah 70% Jelang Piala Asia 2023

DOHA - Shin Tae-yong menakar persiapan Timnas Indonesia sudah di angka 70% jelang Piala Asia 2023. Dia menegaskan, waktu tiga hari jelang laga pertama harus digunakan dengan semaksimal mungkin.

Timnas Indonesia akan tampil kelima kalinya di ajang Piala Asia. Skuad Garuda akhirnya kembali berkompetisi di turnamen tersebut setelah absen selama belasan tahun sejak terakhir kali pada 2007.

Pemusatan latihan (TC) pun dilakukan sejak jauh-jauh hari di Antalya, Turki dan Doha, Qatar. Latihan terpusat serta pertandingan uji coba dilakukan guna memantapkan persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023.

Shin mengatakan persiapan Timnas Indonesia sudah menjejak angka 70 persen. Walau harus tumbang dalam tiga laga uji coba (melawan Libya 0-4, 1-2 dan Iran 0-5), dia senang dengan perkembangan Skuad Garuda.

“Kami naik sekitar 60-70 persen hingga pertandingan persahabatan melawan Iran pada tanggal 9 Januari (kalah 0-5). Meskipun kami kalah, itu melebihi ekspektasi kami,” kata Shin dikutip dari Sports Seoul, Jumat (12/1/2024).