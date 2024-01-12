Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hokky Caraka Siap Mati-matian demi Bawa Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |09:03 WIB
Hokky Caraka Siap Mati-matian demi Bawa Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023
Hokky Caraka siap tampil mati-matian untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)
DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Hokky Caraka Bintang Brilliant, siap tampil menggila pada Piala Asia 2023. Oleh karenakan, dia ingin membawa timnya bisa lolos ke babak 16 besar ajang tersebut.

Pada Piala Asia 2023, Skuad Garuda akan melawan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam dalam fase Grup D. Ajang akan bergulir mulai 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 di Qatar.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Hokky mengatakan siap berusaha menampilkan seluruh kemampuannya dalam sepanjang gelaran Piala Asia jika mendapatkan kesempatan turun laga. Hal tersebut sebagai bukti kontribusinya dan agar Timnas Indonesia dapat bersaing dalam fase grup.

"100 persen, bahkan 1000 persen saya siap (dimainkan). Saya siap mati-matian buat membela negara (Timnas Indonesia)," kata Hokky, dalam keterangan resmi yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (12/1/2024).

Pemain PSS Sleman itu mengatakan, Timnas Indonesia ingin menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Oleh karena itu, serangkaian persiapan terus dimatangkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut.

"Kami optimistis 16 besar. Kami bisa lolos dari fase grup," tukas pemain berusia 19 tahun tersebut.

