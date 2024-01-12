Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Satu-satunya Alasan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Lebih Hebat ketimbang Roberto Mancini

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |08:57 WIB
Satu-satunya Alasan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Lebih Hebat ketimbang Roberto Mancini
Shin Tae-yong memiliki catatan apik yang lebih hebat ketimbang Roberto Mancini. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SATU-satunya alasan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih hebat ketimbang Roberto Mancini akan diulas Okezone. Baik Shin Tae-yong dan Roberto Mancini sama-sama bakal memimpin skuad asuhannya di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Shin Tae-yong ditargetkan mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Hal itu berarti, Timnas Indonesia harus lepas dari persaingan sengit di Grup D yang berisikan Jepang, Irak dan Vietnam.

Roberto Mancini

(Pelatih Timnas Italia, Roberto Mancini. (Foto: REUTERS)

Sementara Roberto Mancini ditargetkan mengantarkan Arab Saudi juara Piala Asia 2023, sesuatu yang terakhir kali dicapai negara Asia Barat ini pada 1996. Di Piala Asia 2023, Arab Saudi tergabung di Grup F bersama Thailand, Oman dan Kirgistan.

Jika tampil konsisten, Arab Saudi berpeluang menjadi juara Piala Asia 2023. Roberto Mancini bakal mencetak sejarah, yakni menjadi pelatih yang juara di benua berbeda. Sebelumnya, Mancio -sapaan akrab Roberto Mancini- mengantarkan Italia juara Piala Eropa 2020.

Meski begitu, ada satu catatan di mana Roberto Mancini kalah dari Shin Tae-yong. Catatan itu merujuk kepada fakta Roberto Mancini pernah gagal mengantarkan sang anak asuh lolos ke Piala Dunia.

Mancio pernah menangani Italia dari 2018-2023. Hal itu berarti Mancio memimpin Timnas Italia tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Saat itu, Italia finis sebagai runner-up Grup C di bawah Swiss.

Berhubung finis sebagai runner-up, Italia harus tampil di babak playoff untuk menjaga asa tampil di Piala Dunia. Di babak playoff ini, Italia ditempatkan di Path C dan harus bersua Makedonia Utara. Di atas kertas, Leonardo Bonucci dan kawan-kawan tentu diunggulkan menang atas Makedonia Utara, terlebih laga playoff digelar di kandang sendiri.

Halaman:
1 2
      
