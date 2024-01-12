Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tersingkir dari Coppa Italia 2023-2024, AC Milan Pilih Alihkan Fokus Liga Italia dan Liga Europa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |04:12 WIB
Tersingkir dari Coppa Italia 2023-2024, AC Milan Pilih Alihkan Fokus Liga Italia dan Liga Europa
Stefano Pioli kala mendampingi AC Milan berlaga. (Foto: AC Milan)
MILAN AC Milan harus menerima kenyataan dengan tersingkir dari Coppa Italia 2023-2024. Kini, Rossoneri -julukan AC Milan- pun memilih alihkan fokus ke ajang-ajang lain yang masih diikuti, seperti Liga Italia dan Liga Europa 2023-2024

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengatakan timnya tidak boleh berlarut dengan kegagalan itu. AC Milan pun harus lebih baik dalam laga-laga selanjutnya.

AC Milan

“Kami hanya punya satu cara. Mulailah lagi dengan tekad dan kekuatan," kata Stefano Pioli, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/1/2024).

Pioli mengatakan AC Milan masih punya berprestasi di ajang lain meskipun sudah tersingkir dari Coppa Italia, yakni Liga Italia dan Liga Europa. Jadi, timnya harus memperjuangkan itu.

