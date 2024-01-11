Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Fabio Cannavaro Tegaskan Siap Latih Napoli

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |02:28 WIB
Fabio Cannavaro Tegaskan Siap Latih Napoli
Fabio Cannavaro nyatakan kesiapannya latih Napoli (Foto: Instagram)
A
A
A

NAPLES – Legenda Tim Nasional (Timnas) Italia, Fabio Cannavaro menyatakan siap ditunjuk sebagai pelatih Napoli. Cannavaro siap mengisi kekosongan kursi pelatih jika Walter Mazzarri dipanggil Timnas Italia.

Fabio Cannavaro masih menganggur setelah berpisah dengan Benevento pada Februari 2023 silam. Mantan bek tangguh Timnas Italia itu kini sedang mencari peluang baru untuk melanjutkan kariernya di sepak bola.

 

Napoli dikabarkan berpeluang untuk merekrut pelatih kelahiran Naples, Italia itu. Terlebih, pelatih mereka saat ini Walter Mazzarri berpotensi dipanggil untuk mengawal Gli Azzurri -julukan Timnas Italia.

Mengenai peluang ini, Cannavaro mengaku akan sangat senang bila dipercaya oleh Il Partenopei -julukan Napoli. Pria berusia 50 tahun itu mengatakan, dirinya saat ini hanya menunggu panggilan dari Napoli.

 BACA JUGA:

"Apakah saya seorang nabi di tanah air (Naples) saya? Sudah waktunya, eh! Tampaknya tepat bagi saya, saya siap (melatih Napoli). Namun presidenlah yang memutuskan dan, Sejujurnya, saya belum menerima pesan apa pun tentang hal itu,” kata Cannavaro dikutip dari Tuttomercatoweb, Rabu (10/1/2024).

Cannavaro mengatakan sempat mendapatkan tawaran untuk melatih Besiktas. Akan tetapi, klub Turki itu akhirnya memilih mantan pelatih Timnas Portugal Fernando Santos sebagai juru formasi anyar.

Halaman:
1 2
      
