SEPAKBOLA DUNIA

Bomber Napoli Victor Osimhen Kesal Terus Dirumorkan Hengkang ke Liga Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |00:06 WIB
Bomber Napoli Victor Osimhen Kesal Terus Dirumorkan Hengkang ke Liga Arab Saudi
Victor Osimhen kesal terus dirumorkan hengkang dari Napoli (Foto: Reuters)
A
A
A

LAGOS – Bomber Napoli, Victor Osimhen murka setelah diisukan akan bermain di Liga Arab Saudi. Isu tersebut dihembuskan oleh agen Khvicha Kvaratskehlia, Mamuka Jugeli dalam sebuah wawancara dengan wartawan Georgia.

Seperti diketahui, Osimhen baru saja menadatangani perpanjang kontrak bersama Napoli hingga Juni 2026. Meski begitu, pemain berusia 25 tahun ini bisa saja hengkang andai klausulnya ditebus oleh klub lain.

 

Jugeli meyakini Osimhen tidak akan bermain selamanya untuk Napoli. Agen Kvaratskhelia itu memprediksi, Osimhen akan merapat ke klub Arab Saudi jika ada tawaran masuk untuk Il Partenopei -julukan Napoli- di bursa transfer musim panas.

“Osimhen telah menandatangani kontrak baru, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir dia akan bermain untuk Napoli sepanjang kariernya? Saya beritahu Anda sekarang, dia akan bermain di Arab Saudi di musim panas,” kata Jugeli dilansir dari Tuttomercatoweb, Rabu (10/1/2024).

 BACA JUGA:

“Napoli meningkatkan kontrak Osimhen, tetapi Khvicha (Kvaratskhelia) tidak akan menerima transfer ke Saudi bahkan jika Anda menawarinya satu miliar euro,” sambungnya.

Mendengar omongan Jugeli, Osimhen langsung menanggapinya dengan murka. Pemain berpaspor Nigeria itu mengatakan mencak-mencak di instastory akun Instagram pribadinya (@victorosimhen9), dan menyuruh Jugeli untuk diam.

