HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bikin Arsenal hingga Real Madrid Gigit Jari, Victor Osimhen Dikabarkan Telah Resmi Perbarui Kontrak dengan Napoli

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |23:02 WIB
Bikin Arsenal hingga Real Madrid Gigit Jari, Victor Osimhen Dikabarkan Telah Resmi Perbarui Kontrak dengan Napoli
Victor Osimhen kala membela Napoli. (Foto: Reuters)
A
A
A

NAPLES Arsenal hingga Real Madrid tampaknya harus gigit jari soal perburuan pemain baru mereka. Sebab, pemain incaran kedua klub itu, yakni Victor Osimhen dikabarkan telah resmi memperbarui kontraknya bersama Napoli.

Napoli belum secara resmi mengumumkan kabar perpanjangan kontrak Osimhen. Tetapi, Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, sudah memberikan sinyal kuat lewat media sosialnya bahwa Osimhen akan perpanjang kontrak.

Victor Osimhen

Menurut laporan Football Italia, Sabtu (23/12/2023), Osimhen telah resmi perpanjang kontrak hingga Juni 2026. Selain itu, ada juga klausul pelepasan ke klub lain sebesar 130 juta euro (Rp2,2 triliun).

“Victor Osimhen telah resmi menandatangani kontrak barunya dengan Napoli hingga Juni 2026, diumumkan Presiden Aurelio De Laurentiis,” tulis laporan Football Italia, dikutip pada Sabtu (23/12/2023).

“Juga akan ada penyertaan klausul pelepasan, yang diyakini ditetapkan sebesar €120-130 juta, hanya berlaku untuk klub di luar Italia selama musim panas,” sambung laporan tersebut.

