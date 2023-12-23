Liga Inggris 2023-2024: Jurgen Klopp Minta Liverpool Waspadai Arsenal

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mengakui Arsenal saat ini tim yang sangat kuat di Liga Inggris. Pelatih asal Jerman itu meminta anak asuhnya waspada terhadap kekuatan The Gunners -julukan Arsenal.

Liverpool akan berhadapan dengan Arsenal dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Anfield, Liverpool, Inggris pada Minggu (24/12/2023) pukul 00.30 WIB.

Laga tersebut akan menjadi penentu siapa pemuncak klasemen Liga Inggris saat hari raya Natal. Saat ini, Arsenal berada di puncak klasemen dengan perolehan 39 poin, hanya unggul satu poin dari The Reds -julukan Liverpool.

Klopp meminta pasukannya menyambut Arsenal dengan tangan terbuka di Anfield. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengakui, The Gunners saat ini merupakan salah satu tim terkuat di Liga Inggris.

“Jadi saat menyambut Arsenal di Anfield, saya melakukannya dengan rasa hormat yang besar atas apa yang mereka lakukan di bawah kepemimpinan Mikel (Arteta),” kata Klopp dalam catatan sebelum pertandingan, dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (23/12/2023).

“Sebuah tim yang sudah sangat, sangat kuat musim lalu ditambah dengan kualitas yang lebih baik selama musim panas, jadi jelas bahwa mereka akan menjadi pesaing sekali lagi,” sambungnya.