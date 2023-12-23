Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Jurgen Klopp Minta Liverpool Waspadai Arsenal

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |17:33 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Jurgen Klopp Minta Liverpool Waspadai Arsenal
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mengakui Arsenal saat ini tim yang sangat kuat di Liga Inggris. Pelatih asal Jerman itu meminta anak asuhnya waspada terhadap kekuatan The Gunners -julukan Arsenal.

Liverpool akan berhadapan dengan Arsenal dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Anfield, Liverpool, Inggris pada Minggu (24/12/2023) pukul 00.30 WIB.

Laga tersebut akan menjadi penentu siapa pemuncak klasemen Liga Inggris saat hari raya Natal. Saat ini, Arsenal berada di puncak klasemen dengan perolehan 39 poin, hanya unggul satu poin dari The Reds -julukan Liverpool.

Klopp meminta pasukannya menyambut Arsenal dengan tangan terbuka di Anfield. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengakui, The Gunners saat ini merupakan salah satu tim terkuat di Liga Inggris.

“Jadi saat menyambut Arsenal di Anfield, saya melakukannya dengan rasa hormat yang besar atas apa yang mereka lakukan di bawah kepemimpinan Mikel (Arteta),” kata Klopp dalam catatan sebelum pertandingan, dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (23/12/2023).

“Sebuah tim yang sudah sangat, sangat kuat musim lalu ditambah dengan kualitas yang lebih baik selama musim panas, jadi jelas bahwa mereka akan menjadi pesaing sekali lagi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663067/pertarungan-raksasa-muda-asia-dimulai-saksikan-afc-u23-asian-cup-2026-live-di-gtv-ean.webp
Pertarungan Raksasa Muda Asia Dimulai! Saksikan AFC U23 Asian Cup 2026 Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
Sulit Dibaca Lawan, Taktik Bunglon John Herdman Cocok untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement