Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Bintang Manchester United yang Resmi Ditendang Erik Ten Hag dari Old Trafford, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |04:03 WIB
5 Pemain Bintang Manchester United yang Resmi Ditendang Erik Ten Hag dari Old Trafford, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!
Berikut lima pemain top yang ditendang Erik ten Hag dari Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA pemain bintang Manchester United yang resmi ditendang Erik ten Hag dari Old Trafford akan menjadi pembahasan kali ini. Megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo menjadi salah satu diantaranya.

Seperti diketahui, Manchester United masih berjuang untuk kembali menemukan jati dirinya sebagai tim juara. Bongkar pasang tim pun terus dilakukan, termasuk di era kepelatihan Erik ten Hag.

Kali in Okezone akan membahas lima pemain bintang Manchester United yang resmi ditendang Erik ten Hag dari Old Trafford. Siapa saja? berikut daftarnya

5. David de Gea


Pertama ada nama David de Gea yang akhirnya meninggalkan Manchester United. Padahal, kiper asal Spayol itu masih memainkan peranan penting hingga musim lalu namun klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya pada musim panas 2023 kemarin.

David De Gea meninggalkan Manchester United dengan catatan 545 penampilan, mengukir 190 clean sheet selagi meraih sejumlah trofi penting seperti satu gelar Liga Inggris dan sebuah trofi Liga Europa

4. Fred


Selanjutnya ada pemain asal Brasil, Fred yang juga harus meninggalkan Manchester United di era kepelatihan Erik ten Hag. Fred sendiri sudah bermain untuk Setan Merah sejak 2018 lalu.

Performa menurun pada beberapa tahun terakhir membuat manajemen tim memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang pemain. Fred saat ini bermain untuk klub Turki, Fenerbache.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/persib_bandung.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Vs Selangor FC di ACL 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement