5 Pemain Bintang Manchester United yang Resmi Ditendang Erik Ten Hag dari Old Trafford, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Berikut lima pemain top yang ditendang Erik ten Hag dari Manchester United (Foto: Reuters)

LIMA pemain bintang Manchester United yang resmi ditendang Erik ten Hag dari Old Trafford akan menjadi pembahasan kali ini. Megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo menjadi salah satu diantaranya.

Seperti diketahui, Manchester United masih berjuang untuk kembali menemukan jati dirinya sebagai tim juara. Bongkar pasang tim pun terus dilakukan, termasuk di era kepelatihan Erik ten Hag.

Kali in Okezone akan membahas lima pemain bintang Manchester United yang resmi ditendang Erik ten Hag dari Old Trafford. Siapa saja? berikut daftarnya

5. David de Gea





Pertama ada nama David de Gea yang akhirnya meninggalkan Manchester United. Padahal, kiper asal Spayol itu masih memainkan peranan penting hingga musim lalu namun klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya pada musim panas 2023 kemarin.

David De Gea meninggalkan Manchester United dengan catatan 545 penampilan, mengukir 190 clean sheet selagi meraih sejumlah trofi penting seperti satu gelar Liga Inggris dan sebuah trofi Liga Europa

4. Fred





Selanjutnya ada pemain asal Brasil, Fred yang juga harus meninggalkan Manchester United di era kepelatihan Erik ten Hag. Fred sendiri sudah bermain untuk Setan Merah sejak 2018 lalu.

Performa menurun pada beberapa tahun terakhir membuat manajemen tim memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang pemain. Fred saat ini bermain untuk klub Turki, Fenerbache.