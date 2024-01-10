Usai Dibantai Iran 5-0, Shin Tae-yong Janji Perkuat Titik Kelemahan Timnas Indonesia

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong kecewa timnya tumbang 0-5 dari Iran di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Ia pun berjanji akan memperbaiki dan memperkuat titik kelemahan Timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan agar gawang skuad Garuda tidak mudah dibobol lagi.

Selain masalah lini belakang, pelatih asal Korea Selatan itu juga berjanji akan mengatasi kekurangan dalam penguasaan bola, serangan balik dan menciptakan peluang. Semua itu akan segera diperbaiki usai Garuda dibuat tak berdaya oleh Iran.

Bertanding di Al Rayyan Sports Club, Doha, Qatar, Selasa 9 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia harus mendapatkan kekalahan telah 0-5 dari Iran. Saman Ghoddos, Rouzbeh Cheshmi, Shahriyar, Moghanlou, dan brace Mehdi Ghayedi memastikan Tim Melli -julukan Timnas Iran- mendapatkan kemenangan besar.

Meski menelan kekalahan besar, Shin Tae-yong tetap memberikan pujian kepada para pemainnya yang sudah berjuang keras. Ia pun mengakui tiga kesalahan fatal harus dibayar mahal oleh Timnas Indonesia.

"Pemain sudah berjuang dan kerja keras di lapangan. Memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang kita, apalagi ada tiga gol yang merupakan hasil dari kesalahan kita sendiri," kata Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (10/1/2024).

Sementara Shin Tae-yong berjanji akan membenahi kekurangan Timnas Indonesia untuk tampil lebih baik di Piala Asia 2023. Menurutnya Timnas Indonesia memiliki kekurangan dalam penguasaan bola, serangan balik dan menciptakan peluang.