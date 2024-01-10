Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Pemain Naturalisasi Jadi Biang Kerok Timnas Indonesia Kalah 5-0 dari Iran

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |08:13 WIB
Aksi Jordi Amat di laga Timnas Indonesia vs Iran. (Foto: PSSI)
Aksi Jordi Amat di laga Timnas Indonesia vs Iran. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Soha, menyoroti kekalahan Timnas Indonesia dari Iran yang berakhir 0-5 di laga uji coba yang berlangsung pada Selasa 9 Januari 2024 malam WIB. Menurut media Vietnam tersebut, penyebab utama Garuda kalah telak karena para pemain naturalisasi yang masih belum menyatu dengan permainan Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong.

Bermain di Al Rayyan Training Site, Qatar, Soha merasa Timnas Indonesia masih belum padu karena hadirnya pemain baru, seperti Justin Hubner. Kehadiran pemain naturalisasi itu dianggap media Veitnam tersebut sebagai penyebab kegagalan Garuda bermain baik dalam beberapa laga terakhir.

"Alasan utama mengapa tim Indonesia tidak bermain kohesif dalam beberapa pertandingan terakhir karena para pemain baru yang dinaturalisasi belum beradaptasi dengan baik dengan gaya bermain Indonesia umumnya," tulis Soha dikutip Rabu (10/1/2024).

Sebagai informasi Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Iran sejak babak pertama. Sebab, Saman Ghoddos, Rouzbeh Cheshmi, dan Shahriyar Moghanlou memastikan Tim Melli -julukan Timnas Iran- mendapatkan keunggulan tiga gol.

Timnas Indonesia vs Timnas Iran

Sementara pada babak kedua, Iran bermain dengan tempo lebih lambat dan membuat Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik. Namun, Tim Melli mampu menambah keunggulan melalui sepasang gol dari Mehdi Ghayedi.

Kekalahan telak dari Iran membuat Timnas Indonesia mendapatkan kritikan dari media Vietnam. Pasalnya, Soha menilai formasi 5-4-1 hanya membuat Pasukan Garuda tak kemasukan gol selama tiga menit.

Halaman:
1 2
      
