Shin Tae-yong Beberkan Penyebab Timnas Indonesia Tumbang 5-0 dari Iran

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan apa yang menjadi penyebab skuad Garuda tumbang 0-5 dari Iran di laga uji coba yang berlangsung di Qatar, pada Selasa 9 Januari 2024 malam WIB. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Garuda kalah karena terlalu banyak membuat kesalahan sendiri.

Ya, Timnas Indonesia baru saja takluk 0-3 dari Iran pada laga tertutup jelang Piala Asia 2023. Itu merupakan laga uji coba ketiga Timnas Indonesia sebelum tampil di turnamen sepakbola terbesar se-Asia tersebut.

Sayangnya, ketiga-tiganya Timnas Indonesia menelan kekalahan. Karena digelar secara tertutup, pendukung sepakbola Tanah Air pun tidak tahu apa yang membuat Timnas Indonesia sampai terbantai 0-5.

Untuk mengetahui alasannya, Shin Tae-yong pun akhirnya buka suara. Berdasarkan pemaparan mantan juru taktik Timnas Korea Selatan itu, Elkan Baggott dan kawan-kawan terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri.

Sehingga Iran dengan mudah menjebol gawang Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mencatat setidaknya ada tiga dari lima gol yang bermula dari kesalahan pemain Timnas Indonesia.

Tentunya Shin Tae-yong tidak senang dengan hasil dan permainan Timnas Indonesia tersebut. Ia merasa Garuda terlalu mudah memberikan gol ke lawan karena pertahanan yang kerap melakukan blunder.