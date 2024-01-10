5 Alasan Timnas Indonesia Layak Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Iri Skuad Vietnam

TERDAPAT 5 alasan Timnas Indonesia layak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar sudah di depan mata, yang mana kompetisi tersebut akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia pun tergabung di grup yang sulit, yakni Grup D karena berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam. Berdasarkan ranking FIFA, posisi Timnas Indonesia (146) kalah jauh dari lawan-lawannya, seperti Vietnam (94), Irak (63), dan Jepang (17).

Tentu hal tersebut membuat Timnas Indonesia diprediksi akan kesulitan menjalani laga Grup D nanti. Namun, ada sejumlah faktor yang membuat Timnas Indonesia justru layak untuk lolos dari fase grup dan bermain di babak 16 besar Piala Asia 2023, penasaran?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia Layak Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023:

5. Sebagai Pembuktian Diri bagi Shin Tae-yong





Selama ini Shin Tae-yong masih belum bisa memberikan gelar untuk Timnas Indonesia. Namun, ia mampu meloloskan tiga kelompok timnas lolos ke kompetisi Piala Asia, dari U-20, U-23, hingga senior.

Pencapaian itu jelas bukanlah hal yang mudah. Namun, pencinta sepakbola Tanah Air tentunya tetap ingin melihat Timnas Indonesia memenangkan sesuatu dan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setidaknya bisa menyenangkan hati fans Garuda.

Terlebih Shin Tae-yong saat ini tengah dilihat kinerjanya oleh PSSI untuk mengambil keputusan nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut usai berakhirnya kontrak kerjasama mereka usai Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

4. Ingin Cetak Sejarah





Sebelumnya Timnas Indonesia sudah tampil di empat edisi Piala Asia, yakni 1996, 2000, 2004, dan 2007. Hanya saja dari empat kesempatan itu, Timnas Indonesia selalu gugur di fase grup.

Tentunya harapan kali ini Timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup agar dapat mencetak sejarah. Jika itu terjadi, maka Timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa lolos ke 16 besar.