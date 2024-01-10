Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia Layak Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Iri Skuad Vietnam

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |06:47 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia Layak Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Iri Skuad Vietnam
Timnas Indonesia siap hadapi Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 5 alasan Timnas Indonesia layak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar sudah di depan mata, yang mana kompetisi tersebut akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia pun tergabung di grup yang sulit, yakni Grup D karena berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam. Berdasarkan ranking FIFA, posisi Timnas Indonesia (146) kalah jauh dari lawan-lawannya, seperti Vietnam (94), Irak (63), dan Jepang (17).

Tentu hal tersebut membuat Timnas Indonesia diprediksi akan kesulitan menjalani laga Grup D nanti. Namun, ada sejumlah faktor yang membuat Timnas Indonesia justru layak untuk lolos dari fase grup dan bermain di babak 16 besar Piala Asia 2023, penasaran?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia Layak Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023:

5. Sebagai Pembuktian Diri bagi Shin Tae-yong

Shin Tae-yong

Selama ini Shin Tae-yong masih belum bisa memberikan gelar untuk Timnas Indonesia. Namun, ia mampu meloloskan tiga kelompok timnas lolos ke kompetisi Piala Asia, dari U-20, U-23, hingga senior.

Pencapaian itu jelas bukanlah hal yang mudah. Namun, pencinta sepakbola Tanah Air tentunya tetap ingin melihat Timnas Indonesia memenangkan sesuatu dan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setidaknya bisa menyenangkan hati fans Garuda.

Terlebih Shin Tae-yong saat ini tengah dilihat kinerjanya oleh PSSI untuk mengambil keputusan nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut usai berakhirnya kontrak kerjasama mereka usai Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

4. Ingin Cetak Sejarah

Timnas Indonesia

Sebelumnya Timnas Indonesia sudah tampil di empat edisi Piala Asia, yakni 1996, 2000, 2004, dan 2007. Hanya saja dari empat kesempatan itu, Timnas Indonesia selalu gugur di fase grup.

Tentunya harapan kali ini Timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup agar dapat mencetak sejarah. Jika itu terjadi, maka Timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa lolos ke 16 besar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178191/timnas_malaysia-80mX_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Ranking FIFA per Oktober 2025, Nomor 1 Tembus Peringkat 100 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178161/timnas_indonesia-UVCj_large.jpg
5 Pelatih Berpengalaman di Asia yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177906/timur_kapadze-S0Vf_large.jpg
4 Prestasi Timur Kapadze sang Calon Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Antar Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042/timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634427/janice-tjen-tembus-80-dunia-usai-juara-jinan-open-ranking-wta-tertinggi-dalam-kariernya-oci.webp
Janice Tjen Tembus 80 Dunia usai Juara Jinan Open, Ranking WTA Tertinggi dalam Kariernya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pencak_silat_furgon_habbil_winata.jpg
Komentar Pesilat Furgon Habbil Winata usai Raih Emas Pertama Indonesia di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement