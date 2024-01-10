Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Bhayangkara FC yang Ajak Radja Nainggolan Cobain Makan di Warung, Nomor 1 Legiun Asing!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |18:00 WIB
4 Pemain Bhayangkara FC yang Ajak Radja Nainggolan <i>Cobain</i> Makan di Warung, Nomor 1 Legiun Asing!
Radja Nainggolan dan empat pemain Bhayangkara FC makan di warung (Foto: Instagram/@radja_nainggolan_l4)
BERIKUT empat pemain Bhayangkara FC yang ajak Radja Nainggolan cobain makan di warung. Foto para pemain itu sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Hal itu bahkan diunggah oleh sang gelandang berkebangsaan Belgia itu dalam instagram story pribadinya @radja_nainggolan_I4. Dalam foto tersebut, terlihat Nainggolan bersama empat pemain Bhayangkara FC baru selesai menyantap makanan yang dipesan.

Radja Nainggolan

"Gaya hidup Indonesia yang sebenarnya. Terima kasih kawan-kawan," tulis Radja dalam unggahan itu.

Berikut Empat Pemain yang Mengajak dan Menemani Radja Nainggolan Makan di Warung.

4. Titan Agung

Titan Agung

Pemain pertama ada penyerang muda Indonesia, Titan Agung. Pemain berusia 22 tahun itu turut serta acara makan di warung tersebut dengan duduk berseberangan dari Nainggolan. Lebih tepatnya di depan Zulfahmi Arifin.

Terlepas dari hal itu, Titan Agung di musim ini masih belum menunjukan performa terbaiknya. Dari total 7 penampilan, penyerang muda yang ikut membawa Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 belum sekalipun mencetak gol.

3. Arsa Ahmad

Pemain beriktunya yang mengajak Radja Nainggolan makan di warung adalah Arsa Ahmad. Penyerang muda berusia 20 tahun itu duduk berseberangan dengan Nainggolan.

Meski masih muda, penampilannya bersama Bhayangkara FC terbilang cukup baik. Dirinya telah mengemas 1 gol dan 1 assist dalam 18 kali penampilannya.

