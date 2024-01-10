Felipe Anderson Akui AS Roma Bikin Penggawa Lazio Tegang Jelang Coppa Italia 2023-2024

ROMA – Lazio akan berhadapan dengan AS Roma di babak perempatfinal Coppa Italia 2023-2024. Penyerang sayap Gli Aquilotti, Felipe Anderson, mengakui timnya dipenuhi ketegangan menjelang pertandingan bertajuk ‘Derby della Capitale’ itu.

Duel Lazio vs AS Roma itu akan digelar di Stadion Olimpico, Roma, Kamis 11 Januari 2024 pukul 00.00 WIB. Laga ini krusial buat kedua kesebelasan untuk melangkah ke babak semifinal Coppa Italia 2023-2024.

Anderson mengatakan para pemain selalu menjadi tegang dan gugup menjelang pertandingan bertajuk derby. Walau demikian, pemain berpaspor Brasil itu juga mengatakan timnya selalu tertantang untuk memenangkan pertandingan.

“Derby selalu menjadi pertandingan yang kami rasakan sejak beberapa hari sebelumnya, kami tahu kemungkinan itu ada. Setiap pemain suka memainkan tantangan ini, penuh kegugupan dan ketegangan,” kata Anderson dikutip dari Tuttomercatoweb, Rabu (10/1/2024).

“Kami terbiasa memainkannya. Itu akan sulit, rumit. Kami harus bermain dengan hati dan mencoba untuk menang. Laga-laga ini ditentukan secara detail, sangat dipelajari,” sambung eks pemain West Ham United itu.