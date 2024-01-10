Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Felipe Anderson Akui AS Roma Bikin Penggawa Lazio Tegang Jelang Coppa Italia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |18:31 WIB
Felipe Anderson Akui AS Roma Bikin Penggawa Lazio Tegang Jelang Coppa Italia 2023-2024
Felipe Anderson dan Lazio tegang jelang menghadapi AS Roma (Foto: Reuters/Remo Casilli)
A
A
A

ROMA – Lazio akan berhadapan dengan AS Roma di babak perempatfinal Coppa Italia 2023-2024. Penyerang sayap Gli Aquilotti, Felipe Anderson, mengakui timnya dipenuhi ketegangan menjelang pertandingan bertajuk ‘Derby della Capitale’ itu.

Duel Lazio vs AS Roma itu akan digelar di Stadion Olimpico, Roma, Kamis 11 Januari 2024 pukul 00.00 WIB. Laga ini krusial buat kedua kesebelasan untuk melangkah ke babak semifinal Coppa Italia 2023-2024.

Lazio vs AS Roma (Foto: Twitter/@OfficialASRoma)

Anderson mengatakan para pemain selalu menjadi tegang dan gugup menjelang pertandingan bertajuk derby. Walau demikian, pemain berpaspor Brasil itu juga mengatakan timnya selalu tertantang untuk memenangkan pertandingan.

“Derby selalu menjadi pertandingan yang kami rasakan sejak beberapa hari sebelumnya, kami tahu kemungkinan itu ada. Setiap pemain suka memainkan tantangan ini, penuh kegugupan dan ketegangan,” kata Anderson dikutip dari Tuttomercatoweb, Rabu (10/1/2024).

“Kami terbiasa memainkannya. Itu akan sulit, rumit. Kami harus bermain dengan hati dan mencoba untuk menang. Laga-laga ini ditentukan secara detail, sangat dipelajari,” sambung eks pemain West Ham United itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009120/massimiliano-allegri-semringah-juventus-juara-coppa-italia-2023-2024-jPAS58CtNk.JPG
Massimiliano Allegri Semringah Juventus Juara Coppa Italia 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009029/hasil-atalanta-vs-juventus-di-final-coppa-italia-2023-2024-menang-1-0-biancoeri-juara-SmweFmydGW.JPG
Hasil Atalanta vs Juventus di Final Coppa Italia 2023-2024: Menang 1-0, Bianconeri Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/47/3000293/hasil-atalanta-vs-fiorentina-di-leg-ii-semifinal-coppa-italia-2023-2024-menang-4-1-la-dea-tantang-juventus-di-final-XX6qGXXmtp.jpg
Hasil Atalanta vs Fiorentina di Leg II Semifinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-1, La Dea Tantang Juventus di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/47/2999960/curhat-merana-allegri-usai-juventus-lolos-ke-final-coppa-italia-2023-2024-meski-kalah-dari-lazio-laga-penuh-penderitaan-mdkmUQMJoT.jpg
Curhat Merana Allegri Usai Juventus Lolos ke Final Coppa Italia 2023-2024 meski Kalah dari Lazio: Laga Penuh Penderitaan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635291/derek-chisora-pensiun-usai-duel-trilogi-lawan-dillian-whyte-fxj.webp
Derek Chisora Pensiun usai Duel Trilogi Lawan Dillian Whyte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/amri_syahnawinita_violina_marwah.jpg
Hasil French Open 2025: Amri/Nita Tumbang Usai Duel Sengit Tiga Gim Lawan Goh/Lai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement