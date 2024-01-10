Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AS Roma Dikabarkan Tertarik Datangkan Caglar Soyuncu dari Atletico Madrid

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |06:02 WIB
AS Roma Dikabarkan Tertarik Datangkan Caglar Soyuncu dari Atletico Madrid
Caglar Soyuncu masuk daftar incaran AS Roma (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – AS Roma ingin terus menambah kekuatan di bursa transfer Januari. Kali ini, giliran bek Atletico Madrid, Caglar Soyuncu, yang masuk dalam radar incaran tim asuhan Jose Mourinho itu.

Giallorossi -julukan Roma- baru saja berhasil mendapatkan Dean Huijsen dari Juventus. Bek muda asal Belanda itu dipinjam selama setengah musim dari klub raksasa Turin itu.

 

Namun, nampaknya Mourinho masih belum puas dan ingin memperkuat lini belakang timnya lagi. Sekarang, dia mencoba untuk mendatangkan bek yang sudah berpengalaman.

Menurut laporan The Cult of Calcio yang dilansir pada Selasa (9/1/2024), Roma mengincar Caglar Soyuncu dari Atletico Madrid. Akan tetapi, belum diketahui berapa mahar yang rela mereka keluarkan untuk mendapatkan jasanya.

 BACA JUGA:

Kabar baiknya, Soyuncu disebut memang berniat hengkang secepatnya dari Los Rojiblancos -julukan Atletico. Pasalnya, dia kesulitan mendapatkan tempat utama setelah datang pada musim panas lalu.

Sejauh ini, bek berusia 27 tahun tersebut baru mencatatkan sembilan penampilan saja untuk tim asuhan Diego Simeone itu di semua kompetisi. Itu pun hanya sebanyak 212 menit saja.

Halaman:
1 2
      
