Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kencang Dirumorkan Bergabung, Antonio Conte Belum Putuskan Terima Tawaran Napoli

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |05:03 WIB
Kencang Dirumorkan Bergabung, Antonio Conte Belum Putuskan Terima Tawaran Napoli
Napoli dikabarkan tertarik datangkan Antonio Conte dalam waktu dekat (Foto: Reueters)
A
A
A

NAPLES – Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, dilaporkan telah menuruti semua rikues Antonio Conte agar bisa mendapatkan jasanya. Akan tetapi, pelatih tersohor Italia itu disebut belum memutuskan untuk menerima tawaran dari juara Liga Italia 2022/2023 itu.

Napoli gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Bahkan, mereka tak mampu menang dalam tiga laga berturut-turut di Liga Italia 2023/2024.

Parahnya lagi, Il Partinopei -julukan Napoli- tak mampu mencetak satu gol pun dalam empat laga terakhir di semua kompetisi. Alhasil, mereka terpuruk di peringkat sembilan klasemen dengan raihan 28 poin saja dari 19 pertandingan.

Oleh karena itu, Napoli ingin segera mendapatkan Conte untuk mengambil alih jabatan Walter Mazzarri sebagai pelatih kepala sementara. Sebelumnya, Mazzarri ditunjuk sebagai caretaker untuk menggantikan Rudi Garcia.

Menurut laporan Football Italia yang dilansir pada Selasa (9/1/2023), Presiden Napoli telah memenuhi tuntutan Conte dan memberikannya tawaran yang kuat. Adapun rinciannya adalah kontrak selama 3,5 tahun senilai 8 juta Euro (Rp135 miliar) per musim, memberinya kendali penuh di bursa transfer, menunjuk Gianluca Petrachi sebagai direktur olahraga baru dan mengizinkan kedatangan Gabriele Oriali sebagai tangan kanannya.

Selain itu, De Laurentiis juga disebut akan membiarkan Conte meninggalkan klub sesuka hati tanpa memasukkan klausul kontrak atau kemungkinan penalti atas pemutusan kontraknya. Hal itu jelas menunjukkan betapa putus asanya sang presiden mencari pelatih berpengalaman untuk klubnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/51/1634981/asian-youth-games-2025-qiken-dwi-rebut-perak-furgon-habbil-sabet-emas-pertama-indonesia-lxn.jpg
Asian Youth Games 2025: Qiken Dwi Rebut Perak, Furgon Habbil Sabet Emas Pertama Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/timnas_voli_putri_indonesia_di_asian_youth_games_2.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement