Kencang Dirumorkan Bergabung, Antonio Conte Belum Putuskan Terima Tawaran Napoli

NAPLES – Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, dilaporkan telah menuruti semua rikues Antonio Conte agar bisa mendapatkan jasanya. Akan tetapi, pelatih tersohor Italia itu disebut belum memutuskan untuk menerima tawaran dari juara Liga Italia 2022/2023 itu.

Napoli gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Bahkan, mereka tak mampu menang dalam tiga laga berturut-turut di Liga Italia 2023/2024.

Parahnya lagi, Il Partinopei -julukan Napoli- tak mampu mencetak satu gol pun dalam empat laga terakhir di semua kompetisi. Alhasil, mereka terpuruk di peringkat sembilan klasemen dengan raihan 28 poin saja dari 19 pertandingan.

Oleh karena itu, Napoli ingin segera mendapatkan Conte untuk mengambil alih jabatan Walter Mazzarri sebagai pelatih kepala sementara. Sebelumnya, Mazzarri ditunjuk sebagai caretaker untuk menggantikan Rudi Garcia.

BACA JUGA: Kisah Miris Antonio Conte Ternyata Kepincut Latih Manchester United tapi Tak Digubris

Menurut laporan Football Italia yang dilansir pada Selasa (9/1/2023), Presiden Napoli telah memenuhi tuntutan Conte dan memberikannya tawaran yang kuat. Adapun rinciannya adalah kontrak selama 3,5 tahun senilai 8 juta Euro (Rp135 miliar) per musim, memberinya kendali penuh di bursa transfer, menunjuk Gianluca Petrachi sebagai direktur olahraga baru dan mengizinkan kedatangan Gabriele Oriali sebagai tangan kanannya.

Selain itu, De Laurentiis juga disebut akan membiarkan Conte meninggalkan klub sesuka hati tanpa memasukkan klausul kontrak atau kemungkinan penalti atas pemutusan kontraknya. Hal itu jelas menunjukkan betapa putus asanya sang presiden mencari pelatih berpengalaman untuk klubnya.