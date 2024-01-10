Legenda Timnas Prancis Pertanyakan Keseriusan Real Madrid Datangkan Kylian Mbappe

PARIS – Real Madrid belum memberikan kabar terbaru terkait rencana mereka mendatangkan Kylian Mbappe. Sikap Los Blancos pun mendapat sorotan dari Legenda Timnas Prancis, Christophe Duggary.

Kylian Mbappe kencang dikabarkan akan merapat ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2024. Pemain berusia 25 tahun itu juga belum memberikan tanda akan memperpanjang kontrak kendati akan habis pada Juni 2024.

Real Madrid sendiri sebelumnya sudah memberikan isyarat untuk menerima kedatangan Mbappe. Los Blancos bahkan siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mewujudkan transfer tersebut.

Namun belakangan ini Real Madrid justru memberikan sikap berbeda untuk Mbappe. Belum ada sinyal baru dari Los Blancos terkait dengan minatnya kepada mantan pemain AS Monaco itu.

Sikap Real Madrid ini pun dipertanyakan oleh Duggary. Legenda Timnas Prancis itu merasa Real Madrid pintar, namun plin-plan dalam membuat keputusan. Situasi ini membuat Duggary merasa geram.

"Sikap mereka sangat mengganggu saya. Saya pikir mereka terlalu pintar," kata Duggary dikutip dari Goal Internasional, Selasa (9/1/2024).