HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Incar Alphonso Davies dari Bayern Munich

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |01:09 WIB
Real Madrid Incar Alphonso Davies dari Bayern Munich
Alphonso Davies masuk dalam target Real Madrid (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Real Madrid dikabarkan tengah mengincar pemain Bayern Munich, Alphonso Davies. Los Blancos rumornya siap mengajukan tawaran sebesar 40-50 juta Euro (Rp680-850 miliar).

Bukan rahasia lagi bahwa Madrid memiliki ketertarikan untuk mendapatkan jasa Davies. Saat ini, bek kiri Timnas Kanada itu tengah dalam pembicaraan kontrak dengan Munich.

 

Kontraknya sendiri baru akan habis pada 2025 mendatang. Namun, jika Munich tak mampu memperpanjangnya pada musim panas tahun ini, maka Los Blancos -julukan Madrid- bakal mencoba untuk mendapatkannya.

Davies sendiri dilaporkan puas dengan kariernya di FC Hollywood -julukan Munich-. Namun, dia menuntut kenaikan gaji menjadi 13 juta Euro (Rp221 miliar) per musim agar tetap bertahan.

 BACA JUGA:

Akan tetapi, angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh klub raksasa Liga Jerman itu. Alhasil, menurut laporan Football Espana pada Selasa (9/1/2024), Madrid bersedia mengeluarkan biaya sebesar 40-50 juta Euro (Rp680-980 miliar) untuk menebus bek berusia 23 tahun itu.

Tim asuhan Carlo Ancelotti itu pun dikabarkan sudah mengambil langkah awal untuk merekrut Davies. Kepala Pencari Bakat Real Madrid, Juni Calafat, disebut secara tegas telah meminta Davies untuk tak memperbarui kontraknya dengan Munich demi mempermudah kepindahannya ke Santiago Bernabeu.

Halaman:
1 2
      
