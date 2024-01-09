8 Pemain Gelandang Terbaik Tahun 2000-an, Nomor 1 Koleksi Trofinya Lengkap

Casemiro merupakan salah satu gelandan terbaik tahun 2000-an (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

BERIKUT delapan pemain gelandang bertahan terbaik tahun 2000-an. Para pesepakbola ini merupakan penguasa lini tengah di pada dekade 2000-an (2000-2010).

Memiliki gelandang bertahan yang hebat merupakan salah satu kunci sebuah tim meraih prestasi. Sebab, penguasaan lini tengah menjadi hal yang mutlak di sepakbola modern.

Lalu, siapa saja delapan pemain gelandang terbaik tahun 2000-an? Simak ulasannya.

8. Gennaro Gattuso





Nama gelandang asal Italia ini layak untuk masuk. Sebab, Rhino salah satu sosok yang dihormati baik di level klub mau pun tim nasional. Tanpa kehadirannya, Andrea Pirlo tak akan bebas menari-nari di lini tengah sebagai tandem di klub dan negara.

7. N'Golo Kante





Namanya baru dikenal ketika membela Leicester City dan membawa klub itu juara Liga Inggris 2015-2016. Kehebatan Kante dalam melakukan tekel dan menjaga kedalaman, berandil besar kepada raihan Liga Champions (Chelsea) dan Piala Dunia 2018 bersama Timnas Prancis.

6. Rodrigo Hernandez





Gelandang berpaspor Spanyol ini merupakan kunci Manchester City meraih treble winners pada musim lalu. Selain andal menjaga keseimbangan, Rodri juga kerap menjadi pemecah kebuntuan lewat tendangan jarak jauhnya.