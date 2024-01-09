Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Anak Shin Tae-yong Ikut Kirim Pesan Dukungan untuk Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023: Ayo Dapatkan Hasil Bagus!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |12:32 WIB
Anak Shin Tae-yong Ikut Kirim Pesan Dukungan untuk Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023: Ayo Dapatkan Hasil Bagus!
Shin Jae-won beri dukungan untuk Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shin_jaewon77)
A
A
A

JAKARTA – Anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, ikut mengirim pesan dukungan kepada Timnas Indonesia jelang mentas di Piala Asia 2023. Dia mendoakan Timnas Indonesia mendapat hasil bagus di Piala Asia 2023.

Pesan ini dituliskan Shin Jae-won dalam unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Pada Senin, 8 Januari 2023, akun resmi Timnas Indonesia mengunggah aksi lucu Shin Tae-yong selama sesi pemotretan. Unggahan tersebut pun 107 ribu like dan 1.709 komentar.

Shin Jae-won

Selain netizen Indonesia, Shin Jae-won yang merupakan anak dari Shin Tae-yong juga memberikan komentar dalam unggahan tersebut. Ia berpesan kepada Timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil bagus di Piala Asia 2023.

"Ayo dapatkan hasil bagus di Piala Asia!!" tulis Shin Jae Won dikutip, Selasa (9/1/2024).

Ya, Timnas Indonesia memang bisa kembali ambil bagian di Piala Asia. Terakhir kali skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tampil di Piala Asia, terjadi pada 2007.

Sementara itu, di Piala Asia 2023, skuad Garuda menempati Grup D. Pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam.

Halaman:
1 2
      
