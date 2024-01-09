Timnas Indonesia Waspada! Hajime Moriyasu Ingin Bawa Jepang Akhiri Puasa Gelar Piala Asia

DOHA - Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, bertekad membawa negaranya mengakhiri puasa gelar Piala Asia yang terakhir kali diraih pada 2011. Oleh karena itu, Timnas Indonesia wajib waspada.

Timnas Jepang tergabung di Grup D pada Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, dan Timnas Irak. Tim terkuat di Asia itu akan menantang Vietnam di matchday pertama Grup D pada 14 Januari 2024 di Qatar.

Jelang laga tersebut, Moriyasu menaruh kepercayaan diri untuk membawa Jepang meraih gelar juara Piala Asia 2023 yang jadi target jangka pendeknya. Selain itu, dia memiliki target jangka panjang yakni membawa The Samurai Blue berprestasi di Piala Dunia 2026.

"Kami akan menemukan cara untuk memenangkan Piala Asia, itu adalah target jangka pendek, dan tujuan jangka menengah dan panjang adalah Piala Dunia 2026," kata Moriyasu, mengutip dari The Thao 247, Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, pria berkebangsaan Jepang itu menyadari untuk membawa Jepang juara Piala Asia 2023 bukanlah hal yang mudah. Sebab, tidak ada lawan yang mudah di kompetisi sepakbola empat tahunan itu, termasuk Indonesia.