HOME BOLA LIGA SPANYOL

Momen Debut Arda Guler Langsung Ajak Ribut Dani Ceballos di Pertandingan Copa Del Rey Arandina FC vs Real Madrid

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |03:33 WIB
A
A
A

MOMEN debut Arda Guler langsung ajak ribut Dani Ceballos di pertandingan Copa del Rey Arandina FC vs Real Madrid patut untuk diulas. Sebab, si anak ajaib dari Turki sudah ditunggu-tunggu oleh penggemar Los Blancos.

Bertandang ke El Montecillo, Minggu 7 Januari 2024, Madrid melakukan perubahan besar untuk melakoni laga Copa Del Rey 2023-2024 menghadapi Arandina. Salah satunya, di laga ini Carlo Ancelotti memberikan kesempatan pada Guler untuk debut.

Arda Guler

Ya, setelah sekian purnama, momen yang ditunggu fans Real Madrid untuk melihat permainan Guler akhirnya tiba. Untuk mewujudkan hal tersebut, Don Carlo bahkan sampai merubah formasi Madrid dari yang biasanya adalah 4-3-1-2 menjadi 4-2-3-1.

Bermain sejak menit awal di posisi gelandang serang, Guler benar-benar menunjukkan permainan yang begitu luar biasa. Dalam hal gaya permainan, pemain berusia 18 tahun nyatanya memang sangat mirip dengan gaya bermain Mesut Ozil.

Secara statistik, Guler sukses melakukan 56 sentuhan dengan akurasi passing mencapai 90 persen. Dia juga mengkreasi dua peluang di mana salah satunya berpeluang besar menjadi gol. Selain itu, dirinya juga melakukan dua dribble sukses dan tiga shots.

Namun selain aksi debut apiknya yang benar-benar menarik perhatian. Momen saat ribut dengan Dani Ceballos untuk berebut mengeksekusi tendangan bebas membuatnya semakin menjadi sorotan.

Bagaimana tidak, seorang pemain berusia 18 tahun yang baru menjalani debut langsung berebut dengan pemain yang lebih senior darinya. Beruntungnya, Ceballos mengalah dan memberikan bola kepada Guler.

