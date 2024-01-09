Lolos ke Babak Keempat, Phil Foden Berambisi Bawa Manchester City Juara Piala FA Beruntun

MANCHESTER - Phil Foden berperan penting dalam kelolosan Manchester City dari babak ketiga Piala FA 2023-2024 melawan Huddersfield Town. Dia lalu bertekad membawa The Citizens meraih trofi Piala FA secara beruntun.

Duel Manchester City vs Huddersfield Town itu berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Minggu 7 Januari 2024 malam WIB. The Citizens menang telak 5-0 berkat brace Foden (33', 65'), Julian Alvarez (37’), gol bunuh diri Ben Jackson (58’), dan Jeremy Doku (74’).

Usai cetak dua gol, kepercayaan diri Foden semakin meningkat. Pemain asal Inggris itu menegaskan tujuannya jelas yakni membawa Man City mempertahankan gelar juara Piala FA.

“Kami ingin kembali ke tahap akhir dan mencoba memenangkannya lagi, mengapa tidak? Kami pastinya punya tim untuk itu dan banyak pemain berkualitas,” ujar Foden, dilansir dari situs resmi Man City, Selasa (9/1/2024).

Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan segenap skuad Man City sangat senang dengan ajang tersebut. Sebab, mereka mendapat banyak pengalaman dengan melawan tim-tim yang jarang atau bahkan tidak pernah dihadapi di kasta teratas Liga Inggris.

“Bukan hanya saya, tapi tim sepertinya sangat menyukai kompetisi ini. Rasanya istimewa,” tukas Foden.