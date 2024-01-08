Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AS Roma Ditahan Atalanta 1-1, Jose Mourinho dan Anak Asuhnya Boikot Jumpa Pers

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |10:36 WIB
AS Roma Ditahan Atalanta 1-1, Jose Mourinho dan Anak Asuhnya Boikot Jumpa Pers
Laga AS Roma vs Atalanta digelar di Stadion Olimpico (Foto: Atalanta BC)
ROMA - Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, beserta para pemain dan pihak klub tidak menghadapi sesi jumpa pers usai pertandingan kontra Atalanta di giornata 19 Liga Italia 2023-2024. Tidak diketahui pasti alasan mereka mangkir atau boikot sesi tersebut.

Laga AS Roma vs Atalanta itu digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Senin (8/1/2024) dini hari WIB. Hasil yang cukup disayangkan karena Romelu Lukaku cs gagal mencuri poin penuh di depan hadapan publiknya sendiri.

AS Roma vs Atalanta (Foto: Atalanta BC)

Roma bahkan harus kebobolan lebih dulu lewat gol Teun Koopmeiners di menit kedelapan. Mereka baru bisa menyamakan kedudukan lewat gol penalti Paulo Dybala di menit ke-39.

Setelah itu, Roma kesulitan mencetak gol kendati cukup banyak peluang yang didapat. Dalam laga tersebut, nasib sial harus didapat tuan rumah.

Pasalnya, Mourinho diganjar kartu merah. Sang pelatih tidak terima dengan keputusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan.

Sebab, sang pengadil tidak memberikan pelanggaran kepada salah satu pemain Atalanta yang menjatuhkan Lukaku di menit-menit akhir pertandingan. Melihat kejadian itu, Mourinho terlihat jelas memberikan gestur berlebihan di pinggir lapangan sehingga terkena kartu merah.

