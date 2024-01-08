Arsenal Disikat Liverpool 0-2, Mikel Arteta Soroti Masalah Penyelesaian Akhir

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyoroti penyelesaian akhir timnya usai kalah 0-2 dari Liverpool di babak ketiga Piala FA 2023-2024. Menurutnya, The Gunners tampil bagus namun sayang tidak bisa memanfaatkan peluang yang tercipta.

Duel Arsenal vs Liverpool itu terjadi di Stadion Emirates, London, Senin (8/1/2024) dini hari WIB. Dua gol tim tamu disarangkan lewat bunuh diri Jakub Kiwior (80') dan Luis Diaz (90+5').

Usai laga, Arteta mengakui Arsenal bermain bagus dan menciptakan cukup banyak peluang. Tapi sialnya, semua peluang itu tidak ada yang bisa dikonversi menjadi gol.

“Performanya bagus dan jumlah peluangnya juga. Kami hanya harus memenangkan pertandingan, namun kami kalah,” kata Arteta, dilansir dari BBC, Senin (8/1/2024).

“Kami tidak memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memenangkan pertandingan kami perlu memanfaatkannya,” sambung pria asal Spanyol itu.

Arteta sadar kalau bermain lebih bagus dari Liverpool saja masih belum cukup. Meski kalah, dia tidak akan mengubah pola permainannya. Namun satu hal yang akan ditekankan, Arsenal mesti bermain lebih efisien.