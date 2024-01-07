Breaking News: Timnas Indonesia Tiba di Qatar Usai TC di Turki, Siap Tempur di Piala Asia 2023!

Timnas Indonesia telah tiba di Qatar jelang Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@indonesiaindoha)

TIMNAS Indonesia akhirnya telah tiba di Qatar jelang mentas di Piala Asia 2023. Kehadiran Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia pun langsung disambut oleh pihak Kedutaan Besar RI (KBRI) di Doha, Qatar.

Kedatangan Timnas Indonesia di Doha, Qatar, terlihat dalam unggahan akun Instagram KBRI Doha, @indonesiaindoha pada Minggu (7/1/2023) pagi WIB. Dalam unggahannya, terlihat potret pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang berjalan memegang kopernya.

(Timnas Indonesia telah tiba di Qatar jelang Piala Asia 2023. Foto: Instagram/@indonesiaindoha)

Shin Tae-yong sendiri tampak telah mendapat sambutan dari KBRI Doha. Dia mendapat pengalungan bunga berwarna merah dan putih.

“Welcome Coach! Ahlan fi Doha!” tulis unggahan @indonesiaindoha.

Timnas Indonesia terbang ke Doha, Qatar, dari Turki pada Sabtu 6 Januari 2024 malam WIB. Di Turki, Ivar Jenner cs diketahui baru saja merampungkan rangkaian pemusatan latihan (TC).

Tak hanya latihan semata, Timnas Indonesia diketahui juga melakoni dua laga uji coba selama ada di Turki. Mereka melawan Timnas Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Sayang, hasilnya Timnas Indonesia harus mendapat kekalahan di dua laga itu.