Media Malaysia Soroti Timnas Indonesia yang Turunkan Skuad Termuda di Piala Asia 2023

MEDIA Malaysia, Makan Bola, soroti Timnas Indonesia yang turunkan skuad termuda di Piala Asia 2023. Mereka tampak takjub dengan keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mengandalkan banyak pemain muda dalam bersaing di Piala Asia 2023.

Total, ada tiga pemain muda di bawah usia 20 tahun yang masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka adalah Hokky Caraka, Marselino Ferdinan, dan juga Ivar Jenner.

Alhasil, Timnas Indonesia jadi tim dengan skuad termuda di kompetisi Piala Asia 2023. Media asing berbasis data, Footy Rankings, menyebut Timnas Indonesia menjadi tim dengan usia pemain termuda di Piala Asia 2023, yakni 24,33. Sedangkan, Lebanon menjadi tim dengan pemain usia tertua di ajang tersebut, yakni 29,76 tahun.

Tim-tim lain yang mentas di Piala Asia 2023 sejatinya membawa pemain muda juga di skuadnya. Tetapi, jumlahnya tak sebanyak Timnas Indonesia.

Sontak, Makan Bola langsung soroti Timnas Indonesia yang turunkan skuad termuda di Piala Asia 2023. Selain Timnas Indonesia, ada Kirgistan yang juga memboyong cukup banyak pemain muda untuk mentas di Piala Asia 2023, yakni sebanyak 2 orang.

“Indonesia & Kirgistan Pertaruhkan Talenta Muda di Piala Asia,” tulis judul Makan Bola, dikutip Minggu (7/1/2024).

“Indonesia dan Kyrgyzstan akan mempertaruhkan talenta muda di Piala Asia ketika mereka mencatatkan 3 pemain di bawah 20 tahun,” lanjutnya.