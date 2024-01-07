Kapten Timnas Indonesia Jordi Amat Tegaskan Skuad Garuda Bakal Segera Bangkit, Usai 2 Kali Kalah dari Libya

ANTALYA – Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, menegaskan bahwa skuad Garuda akan segera bangkit usai dua kali kalah dari Timnas Libya dalam laga uji coba. Sebab, Timnas Indonesia sudah dinanti laga-laga penting lain ke depannya.

Jordi Amat sendiri menilai Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan selama menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki. Selain itu, ia merasa terhormat menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia.

"Bukan hasil yang pantas kami dapatkan, tetapi kami berkembang! Bermain untuk Indonesia sebagai kapten tim untuk pertama kali merupakan sebuah kehormatan besar," kata Jordi Amat dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (7/1/2024).

Lebih lanjut, Jordi Amat mengatakan Timnas Indonesia akan bangkit dan menjadi lebih kuat. Usai TC di Turki, ia menjelaskan Timnas Indonesia akan ke Qatar.

"Kami akan bangkit dengan lebih kuat. Pemberhentian berikutnya Qatar!" jelasnya.