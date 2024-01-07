Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:48 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, Live di RCTI!
Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang akan disiarkan secara live di RCTI tersebut pun akan berlangsung pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan segera dimulai. Turnamen yang dihelat di Qatar tersebut akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada laga perdananya, Timnas Indonesia akan lebih dulu berjumpa Irak di Stadion Ahmed bin Ali.

Setelah itu, skuad Garuda akan melawan Vietnam dan terakhir menghadapi Jepang. Ketiga laga jelas amat penting, namun menang atas Irak mungkin menjadi hal yang paling krusial.

Timnas Indonesia

Sebab dengan menang, maka harapan Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar akan semakin terbuka. Itu karena hasil positif akan meningkatkan rasa kepercayaan diri dari para penggawa Timnas Indonesia.

Untuk menghadapi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia sudah menggelar pemusatan latihan (TC) sejak 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Dalam kurun waktu tersebut pasukan Shin Tae-yong menjalani laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
