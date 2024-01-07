Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bangkitkan Semangat Timnas Indonesia yang Dua Kali Kalah dari Libya, PSM Makassar Kirim Pantun Optimisme

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:37 WIB
Bangkitkan Semangat Timnas Indonesia yang Dua Kali Kalah dari Libya, PSM Makassar Kirim Pantun Optimisme
Timnas Indonesia kalah dua kali dari Libya di laga uji coba. (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia meraih hasil buruk di dua laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 lalu. Menanggapi hasil itu, PSM Makassar memiliki cara unik untuk membangkitkan semangat para penggawa Garuda lewat pantun penuh optimisme lewat komentar di akun instagram @timnas.indonesia.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia dua kali menelan kekalahan dari Libya dalam laga uji coba (0-4) dan (1-2). Kedua laga itu berlangsung di Mardan Sports Complex, Turki.

Juku Eja -julukan PSM- meyakini Timnas Indonesia akan memberikan kejutan pada Piala Asia 2023. Sebab, dua kekalahan itu hanya laga uji coba untuk Yakob Sayuri dan kolega yang sedamg mempersiapkan diri tampil pada Piala Asia 2023.

"Bunga akasia, bunga kaktus. Nanti di Piala Asia kasih meletus," tulis PSM.

Timnas Indonesia vs Libya

Laga uji coba itu menutup rangkaian pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki. Sebab, tim itu akan bertolak ke Qatar, Minggu (7/1/2024).

Halaman:
1 2
      
