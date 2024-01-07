5 Penyerang Ganas Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Ramai Jadi Sorotan!

Timnas Indonesia sedang menjalani TC di Turki jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

5 penyerang ganas Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada pemain yang ramai jadi sorotan karena pemanggilannya ke skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mengundang kontroversi.

Ya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil total 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023. Sebanyak 26 pemain pun masuk skuad final di Piala Asia 2023.

Dalam skuad final itu, ada lima penyerang ganas Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut 5 penyerang ganas Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

5. Dimas Drajad





Salah satu penyerang ganas Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah Dimas Drajad. Striker milik Persikabo 1973 ini langganan dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia.

Tercatat, Dimas Drajad sudah membukukan 11 caps sejauh ini di Timnas Indonesia senior. Tak heran jika Shin Tae-yong sering memanggilnya ke Timnas Indonesia karena striker berusia 26 tahun itu sukses tampil moncer sejauh ini dengan sudah membukukan 6 gol.

4. Hokky Caraka





Kemudian, ada Hokky Caraka. Wonderkid PSS Sleman ini juga telah membela Timnas Indonesia di berbagai level usia. Untuk Timnas Indonesia senior sendiri, Hokky Caraka baru mendapat kesempatan bermain di 3 laga.

Hasilnya cukup manis, Hokky Caraka bisa membuktikan ketajamannya sebagai seorang striker dengan sudah membukukan 2 gol. Dua gol itu dicetak striker berusia 19 tahun itu kala membela skuad Garuda melawan Timnas Brunei Darussalam dalam putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.