Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Perkuat Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen Cetak Gol Indah untuk Fortuna Sittard

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |05:33 WIB
Jelang Perkuat Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen Cetak Gol Indah untuk Fortuna Sittard
Ragnar Oratmangoen kala membela Fortuna Sittard. (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)
A
A
A

JELANG perkuat Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen cetak gol indah untuk Fortuna Sittard. Hal itu terjadi dalam laga uji coba melawan MVV Maastricht.

Sebagaimana diketahui, Ragnar Oratmangoen sudah masuk program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Striker berusia 25 tahun itu pun sudah datang langsung ke Indonesia untuk bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Ragnar Oratmangoen

Dalam pertemuan itu, Ragnar Oratmangoen menyatakan diri siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Proses naturalisasi pemain berdarah Belanda-Indonesia itu pun akan dimulai pada 2024.

Jelang perkuat Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen pun membuktikan kebolehannya dalam mengolah si kulit bundar. Dia baru saja membantu klubnya meraih kemenangan besar.

Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, Minggu (7/1/2024), Fortuna Sittard baru saja bertanding melawan MVV Maastricht dalam laga uji coba yang digelar tertutup. Klub Ragnar Oratmangoen itu pun bisa menghajar MVV Maastricht dengan skor telak 5-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177709/timnas_indonesia-Ljd0_large.jpg
Timnas Indonesia Bisa Ditangani Pelatih Eropa Lagi, Pengamat: Tetapi Ada Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633955/sejarah-janice-tjen-rebut-juara-wta-125-jinan-open-2025-nff.webp
Sejarah Janice Tjen Rebut Juara WTA 125 Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/unggul_fc_menundukkan_kuda_laut_nusantara_5_1_pada.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Gulung Kuda Laut Nusantara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement