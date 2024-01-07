Jelang Perkuat Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen Cetak Gol Indah untuk Fortuna Sittard

JELANG perkuat Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen cetak gol indah untuk Fortuna Sittard. Hal itu terjadi dalam laga uji coba melawan MVV Maastricht.

Sebagaimana diketahui, Ragnar Oratmangoen sudah masuk program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Striker berusia 25 tahun itu pun sudah datang langsung ke Indonesia untuk bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Dalam pertemuan itu, Ragnar Oratmangoen menyatakan diri siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Proses naturalisasi pemain berdarah Belanda-Indonesia itu pun akan dimulai pada 2024.

Jelang perkuat Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen pun membuktikan kebolehannya dalam mengolah si kulit bundar. Dia baru saja membantu klubnya meraih kemenangan besar.

Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, Minggu (7/1/2024), Fortuna Sittard baru saja bertanding melawan MVV Maastricht dalam laga uji coba yang digelar tertutup. Klub Ragnar Oratmangoen itu pun bisa menghajar MVV Maastricht dengan skor telak 5-1.