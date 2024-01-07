Timnas Indonesia Tengah Main Buruk, Pengamat Sepakbola Vietnam Berharap Golden Star Warriors Tak Anggap Enteng Garuda

TIM Nasional (Timnas) Indonesia tengah main buruk di beberapa laga terakhir dan hal tersebut bisa menjadi kabar baik untuk lawan-lawan Garuda di Grup D Piala Asia 2023. Namun, pangamat sepakbola asal Vietnam, Vu Manh Hai, justru berharap hal itu tak membuat Timnas Vietnam mengendurkan kewaspadaan terhadap Garuda.

Manh Hai mengatakan kalau kondisi terpuruknya Timnas Indonesia bukan berarti menjadi keuntungan bagi skuad The Golden Stars Warriors -julukan Timnas Vietnam. Jadi, Manh Hai mau Vietnam tetap waspada dan tidak menganggap enteng Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Vietnam tergabung dalam Grup D bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Jepang di Piala Asia 2023. The Golden Stars Warriors akan bersua Skuad Garuda di matchday kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 19 Januari 2024 mendatang.

Menjelang ajang tersebut, Vietnam dibuat sedikit gembira karena Timnas Indonesia sedang dalam tren yang buruk. Pasalnya, Skuad Garuda menelan dua kekalahan di dua laga uji coba kontra Libya. Dengan rincian kalah 0-4 di laga pertama dan 1-2 di laga kedua.

Tidak hanya itu saja, Timnas Indonesia juga mengoleksi hasil minor pada dua laga yang telah dimainkan di grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menelan kekalahan telak 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 kontra Filipina.

Meski Timnas Indonesia sedang dalam tren buruk, Manh Hai tidak melihat hal ini akan menjadi keuntungan bagi skuad Vietnam. Menurutnya, Skuad Garuda tetap berbahaya lantaran saat ini banyak dihuni pemain naturalisasi.