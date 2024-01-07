Kirim Asisten Pelatih ke TC Timnas Indonesia U-20, CEO PSIS Semarang: Semoga Bermanfaat

Asisten pelatih PSIS Semarang bakal dipinjam PSSI sementara waktu untuk TC Timnas Indonesia U-20. (Foto: Instagram/psisfcofficial)

SEMARANG - PSSI melalui surat resmi dengan nomor 08/AGB/02/I-2024 meminta PSIS Semarang untuk mengirimkan asisten pelatih mereka, Eko Purdjianto ke Timnas Indonesia U-20. Nantinya Eko akan membantu pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 yang tenga berlangsung.

Eko direncanakan akan mendampingi Timnas Indonesia U-20 yang melakoni TC di Jakarta. TC yang sudah bergulir sejak 30 Desember 2023 tersebut akan berlangsung sampai 28 Januari 2024.

Menanggapi pemanggilan anak buahnya dari manajemen tim, CEO PSIS, Yoyok Sukawi mengatakan sangat menyambut baik dengan adanya pemanggilan itu. Dia pun mendukungan penuh perjuangan Eko bersama tim asuhan Indra Sjafri.

"Kami tentu mendukung penuh pemanggilan coach Eko untuk membantu kepelatihan di timnas U-20," kata Yoyok dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (3/1/2025).

Mantan Anggota Exco PSSI itu juga berharap Eko dapat memberikan kontribusi terbaiknya selama membantu Timnas Indonesia U-20. PSIS pun tidak masalah harus kehilangan sementara pelatih tersebut.

Sebab menurut Yoyok, masih ada asisten pelatih lain yang akan membantu kepala pelatih utama PSIS, Gilbert Agius untuk menjalankan program latihan.