Dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-20, Wonderkid Persija Jakarta Beberkan Pola Latihan

Timnas Indonesia U-20 tengah menjalani TC di Jakarta. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Wonderkid Persija Jakarta, Arlansyah Abdulmanan, turut dipanggil ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Dia pun membeberkan pola latihan dalam TC itu.

Arlansyah Abdulmanan mengatakan menikmati pola latihan dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20. Arlansyah mengatakan para pemain saat ini sedang ditempa dengan latihan fisik dan tes fisik.

“Programnya hampir sama ketika di Qatar, seperti passing, endurance, power training, dan sprint. Kemarin, kami pun melakukan tes fisik yaitu VALD, VO2max, dan tes sprint 60 meter,” ucap Arlansyah, dilansir dari laman Persija, Minggu (7/1/2024).

Arlly -sapaan akrab Arlansyah- mengatakan ada beberapa tes yang dilewati Timnas Indonesia U-20. Tes itu sudah didapat timnya saat melakukan TC di Qatar yang berlangsung selama pekan.

“Kami melakukan pengambilan tes fisik, seperti otot upper body dan lower body menggunakan alat gym,” jelas Arlansyah.