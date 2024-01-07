Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Menang atas Hellas Verona, Lautaro Martinez Senang Inter Milan Terus Jaga Jarak dengan Juventus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |02:54 WIB
Pemain Inter Milan, Lautaro Martinez. (Foto: Instagram/reuters)
MILAN - Bagi penggawa Inter Milan, Lautaro Martinez, kemenangan yang baru saja diraih timnya atas Hellas Verona di pekan ke-19 Liga Italia 2023-2024 sangatlah berarti. Sebab tiga poin dari Verona membuat Inter terus menjaga jarak dari Juventus.

Lautaro pun berharap kemenangan bisa terus diraih Inter. Sebab Lautaro mau Inter bisa bertengger dengan nyaman di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024.

Ya, saat ini I Nerazzurri - julukan Inter Milan- berada di puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan 48 poin, sedangkan Juventus di posisi kedua mengumpulkan 43 angka. Namun, Juventus belum memainkan laga pekan ke-19.

Terlepas dari itu, Lautaro hanya mau fokus kepada Inter. Ia pun berharap permainan timnya harus lebih baik dari laga ke laga.

Inter Milan vs Hellas Verona

Seperti yang baru saja terjadi di Stadion Giuseppe Meazza, pada Sabtu 6 Januari 2024 malam WIB kemarin. Dalam laga itu Inter menang 2-1 atas Hellas Verona.

"Kami harus berkembang. kami mengambil tiga poin," kata Lautaro dilansir dari Tuttomercato, Minggu (7/1/2023).

